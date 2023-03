Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadtverwaltung reagiert nach eigenen Angaben auf die anhaltende Kritik an der Ponyreitbahn auf dem Weihnachtsmarkt, die insbesondere in den sozialen Medien lautgeworden sei: „2023 wird es keine Reitbahn in der bisherigen Form geben“, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung.

Der Betreiber baue seine Bahn am Freitagabend, 23. Dezember, ab – eine Woche vor Ende des seit 21. November laufenden Weihnachtsmarkts. Die Veranstaltung sei in ihrer aktuellen Form als „Spezialmarkt“