Für den Bau einer Pumptrack-Anlage hat Dirmstein einen großen Zuschuss erhalten: mehr als 90.000 Euro. Jetzt fehlt nicht mehr viel Geld für das Vorhaben.

Die Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) der Leader-Region Rhein-Haardt, benannt nach einem Förderprogramm der EU für ländliche Räume, haben knapp 509.000 Euro an die Träger von sechs Projekten vergeben, darunter an die Ortsgemeinde Dirmstein. Diese hatte die Pläne für eine asphaltierte und modellierte Fahrrad- und Skateboardstrecke (Pumptrack) zur Bezuschussung eingereicht.

Die Anlage, die auf dem Gelände des Turn- und Sportvereins gebaut werden soll, wird laut LAG rund 164.500 Euro kosten, 55 Prozent davon (knapp 90.500 Euro) werden aus dem Leader-Zuschusstopf bezahlt werden. Ortsbürgermeister Jens Schlüter (ID) freut sich, dass das geklappt hat. „Das Projekt stößt in der Bevölkerung auf großes Interesse“, sagt er, „und auch die Spendenbereitschaft ist groß.“

Ohne Spenden geht’s nicht

Ohne Spenden kann der für Kinder- und Jugendliche gedachte kleine Skate- und Bikepark nämlich nicht gebaut werden. Die Gemeinde ist knapp bei Kasse und kann beziehungsweise will nur 25.000 Euro ausgeben. Der große Rest muss anderweitig finanziert werden, das war von Anfang an die Bedingung des Gemeinderats. Laut Bürgermeister fehlen jetzt nur noch circa 10.000 Euro an Spenden. Er ist zuversichtlich, dass dieser Betrag noch zusammenkommt. Der Bauantrag wird auf jeden Fall schon mal gestellt.

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vom Beratungszentrum Kobra teilt mit, dass in der LAG-Sitzung weitere Mittel für diese Vorhaben bewilligt wurden: eine Verkaufsstelle für Lavendelprodukte in Asselheim, eine Gastronomie mit Unterkünften in Wattenheim, Sport- und Begegnungsplätze in Erpolzheim und Carlsberg sowie die Aufwertung des Grünstadter Stadtparks. Die Anteile der Förderung an den jeweiligen Gesamtkosten betragen zwischen 40 und 80 Prozent, für einige Projekte – aber nicht für das in Dirmstein – gibt auch das Land Rheinland-Pfalz Geld.

Unterstützung für ehrenamtliche Bürgerprojekte

Sieben Ideen werden mit insgesamt fast 66.000 Euro aus einem anderen Topf unterstützt. Es handelt sich um Anschaffungen für Spiel- und Begegnungsplätze sowie Dorfgemeinschaftshäuser. Zehn ehrenamtliche Bürgerprojekte haben laut Regionalmanager Peter Dell rund 19.000 Euro geschenkt bekommen. LAG-Vorsitzender Ralph Bothe (SPD), Bürgermeister der zur Leader-Region gehörenden Verbandsgemeinde Monsheim, beziffert die Summe aller Zuschussvergaben seit 2014 auf gut 3,8 Millionen Euro.