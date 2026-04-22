Teils saniert, teils Wildnis: Dirmsteins „Alter Friedhof“ wird zugänglich, die Natursteinmauer bleibt teuer. Welche Schritte folgen – und warum sich der Einsatz lohnt.

Ortsbürgermeister Jens Schlüter (ID) ist voll des Lobes: „In meinen jetzt knapp zwei Dienstjahren habe ich ein herausragendes ehrenamtliches Engagement hier in Dirmstein erleben dürfen.“ Das Ergebnis der Restaurierung des „Alten Friedhofs“ könne nun der Bevölkerung als Begegnungsstätte übergeben werden, sagte er vor rund 70 bis 80 Besuchern bei der Einweihung. Ohne den Einsatz Freiwilliger wäre das niemals möglich gewesen, erklärte er.

Der Gutsbesitzer Gideon von Camuzi hatte den Dirmsteinern Mitte des 19. Jahrhunderts ein Grundstück für die Anlage eines neuen Friedhofs geschenkt. Vertraglich wurde festgehalten, dass sich die Ortsgemeinde im Gegenzug um den Erhalt des „Alten Friedhofs“ kümmern müsse. Laut Anni Männchen, Vorsitzende des Kulturvereins St. Michael, war der sozial engagierte Spender Teil einer Familie, die aus der Lombardei stammte.

Der Grabstein des Vaters steht noch

Der Grabstein seines Vaters Joseph steht noch auf dem „Alten Friedhof“. Auf dem Gelände rund um die untergegangene St.-Peter-Kirche fanden etliche Einwohner, die im Ort Spuren hinterlassen haben, ihre letzte Ruhe, sagte Männchen. Als Beispiel nannte sie den für seine Verdienste geadelten Chirurgen Johannes von Hubertus (1752 bis 1828), Leibarzt des Erzherzogs Karl von Österreich. Sein jüngerer Bruder Franz Balthasar (1766 bis 1832) war Militärarzt, wurde aber in der Slowakei beigesetzt. Insgesamt gibt es noch 56 Grabmale, das älteste von 1707 für Simon Kleine, der als Säugling starb.

Für Männchen ist es ein Wunder, dass der „Alte Friedhof“, der offensichtlich entgegen der Vereinbarung nicht gepflegt wurde, aus dem Tiefschlaf erweckt wurde. Das hätte man gern schon 30 Jahre früher gemacht, als der Kulturverein gegründet wurde, sagte sie. „Das Vorhaben scheiterte nach harten Diskussionen und schließlich wurde der Friedhof geschlossen, weil er nicht mehr verkehrssicher war“, berichtet sie.

Naturschützer wollen Gelände als Biotop erhalten

Mit anderer Zielsetzung hatten sich Ende der 1980er-Jahre Naturschutzverbände stark gemacht: Sie wollten, dass das im Mai 1940 zum Naturdenkmal ernannte Gelände als Biotop erhalten bleibt und nicht an eine Gärtnerei verkauft wird.

Zumindest auf 1000 des 2000 Quadratmeter großen Areals ist der Wunsch der Naturschützer bis dato erfüllt worden. Denn – abgegrenzt mit einer Benjeshecke – ist nur auf dem halben Grundstück wieder ein Ort des Gedenkens entstanden. Den Anstoß zur Sanierung gab ein RHEINPFALZ-Bericht vom 21. August 2024 über den Internationalen Bauorden, einen Freiwilligendienst aus Ludwigshafen, der 14-tägige Workcamps organisiert.

Die damalige Beigeordnete Sabine Diehl (ID) hatte den Beitrag gelesen und sich an Werner Steibl gewandt. Der Tiefbau-Ingenieur im Ruhestand erstellte ein Konzept und – weil das Gelände ja gesperrt war – eine Gefährdungsanalyse. Letztere ließ er von jedem Helfer unterschreiben und am 22. September ging es an die Arbeit – mit Schutzausrüstung und Unterstützung von sechs Studenten vom Bauorden. Es wurden auch sieben neue Bäume gepflanzt: von Ahorn bis Walnuss.

„Ein Ort, an dem Geschichten nicht enden“

„Heute dürfen wir erleben, dass ein Ort, an dem Geschichten nicht enden, zurückkehrt“, erklärte Diehl. Der historische Friedhof mit dem alten Robinienbestand sei fast vergessen gewesen, doch dann seien Menschen gekommen, deren Herzen gesagt hätten: „Das lassen wir nicht liegen“, deren Augen gesehen hätten, was möglich ist, und deren Hände angepackt hätten. Der katholische Pfarrer Martin Tiator, der auch für die Protestanten sprach, hob hervor, dass der Peterskirchhof ein bemerkenswertes Zeugnis der Orts- und der Glaubensgeschichte ablege. Die Vorfahren hätten Dirmstein, die „Perle des Leiningerlands“, aufgebaut und man sei zu Dank und zur Bewahrung des Erbes verpflichtet.

Die Sanierung der historischen Natursteinmauer muss allerdings noch warten. „Das haben wir auf unbestimmte Zeit verschoben“, erläuterte Steibl. Von den rund 100.000 Euro Kosten, müsste die Ortsgemeinde nach Abzug der Förderungen rund die Hälfte tragen. Schlüter sagte, dass die Pläne in der Schublade lägen, „aber das Projekt muss auch finanzierbar sein“. Einsturzgefährdet sei die Mauer jedoch nicht und er sei sehr froh, dass man bei diesem Kleinod durch Eigenleistung überhaupt erst einmal so weit gekommen sei wie jetzt.