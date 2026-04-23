Dorfgemeinschaftshäuser sind nicht profitabel zu betreiben. Aber Gemeinden sollten versuchen, das Defizit zu verkleinern. Dirmstein macht gerade vor, wie das geht.

Dass mit der Festhalle am Kellergarten architektonischer Ruhm geerntet, aber kein Gewinn erzielt werden kann, war klar, als sie im Herbst 2015 in der Dirmsteiner Ortsmitte eröffnet wurde. Es gibt wohl kein Bürgerhaus in der Pfalz, bei dem sich Einnahmen durch Vermietung und Kosten für den Unterhalt die Waage halten. Der nicht so hohe Auslastungsgrad und die Nutzungskonditionen für Dirmsteiner Vereine waren seitdem immer mal wieder Grund für Kritik – und für den heutigen Ortsbürgermeister Jens Schlüter (ID) Anlass für ein Versprechen vor der Gemeinderatswahl 2024.

Vor einem Jahr gingen Gemeindevorstand und -rat in die Offensive, als sie mit Patricia Jacoby einen Dienstleistervertrag schlossen. Die gelernte Hotelfachfrau ist seit 17 Jahren selbstständige Eventmanagerin und wohnt seit zwei Jahren in Dirmstein. Sie weiß, wie man eine baulich und atmosphärisch so schicke Veranstaltungsstätte für bis zu 300 Besucher vermarktet. Der für Kultur, Tourismus und Festhalle zuständige Erste Beigeordnete Christian Arenth ( FWG) versichert, dass die Gemeinde auf einem sehr guten Weg sei.

Patricia Jacoby ist für die Vermarktung der Festhalle zuständig. Foto: Patricia Jacoby/oho

Ziel: mehr kommerzielle Nutzer

Ihre Strategie für die stärkere kommerzielle Nutzung der Halle beschreibt Jacoby so: in den sozialen Medien aktiv sein und persönlich mit Unterlagen zur Halle bei Unternehmen Klinken putzen, um sie für den Veranstaltungsort zu interessieren. Zum Beispiel fürs Firmenjubiläum, die Betriebsfeier oder Events zur Kundenpflege. Die Zusammenarbeit mit Firmen sei wichtig, um die Festhalle unter der Woche belegen zu können. Dieses Feld wollen Jacoby und Arenth stärker beackern. „Wenn gewünscht, können wir auch ein Rahmenprogramm arrangieren, zum Beispiel eine Weinprobe oder Aktivitäten im benachbarten Soccerpark“, sagt Jacoby.

Für die Wochenenden gibt es kaum noch Handlungsbedarf. „Mehr als 80 Prozent der Wochenenden in diesem Jahr sind schon verplant“, sagt Arenth. Für die Festhalle als Hochzeitslocation müsse Dirmstein fast keine Werbung mehr machen. „Hier feiern sogar Paare aus dem Rhein-Main-Gebiet“, verdeutlicht Jacoby die Beliebtheit der Halle, die nah beim Standesamt im Sturmfeder’schen Schloss liegt und mit ihrer Außenanlage ideal für freie Trauungen ist. Durch ein Tor gelangt man in den öffentlich zugänglichen Kellergarten, wo man spazieren gehen oder Hochzeitsfotos schießen kann. „Die Paare schätzen es, dass wir uns um vieles kümmern und sie beraten“, sagt Jacoby.

Ein Manko ist die Küche

Für 1480 Euro kann die Festhalle für große Feiern gemietet werden, die Nutzung von Grünfläche, Multimediaanlage und Kellergarten kosten extra. „Die Mieter bekommen am Freitag um 12 Uhr die Schlüssel und geben sie am Sonntag um 12 Uhr wieder ab“, berichtet die Eventmanagerin. Ein Manko gibt es allerdings, und das ist die eher klein dimensionierte Küche und ihre Ausstattung „auf Standard-Level“, wie Jacoby sagt. Wer es feiner haben will, muss Geschirr, Gläser und Besteck selber mitbringen. Auch die Verbindung zwischen Küche und Saal könnte als Durchreiche und Ausschankstelle komfortabler sein.

Die vom Büro Bau Eins Architekten entworfene Festhalle wurde 2018 vom Bund Deutscher Architekten Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Foto: Waltraud Werdelis

Aus dieser Not ließe sich in Dirmstein leicht eine Tugend machen. Dass Hochzeitspaare einen Caterer engagieren, ist hier ohnehin die Regel, aber mit der neuen Gaststätte Initium by Katta (vormals Restaurant Kempf) in der Marktstraße ist ein potenzieller Speisenlieferant ganz in der Nähe der Halle hinzugekommen. „Das Lokal würden wir gern mit ins Boot nehmen“, sagt Jacoby. In Kombination mit dem neuen Vinotel (ebenfalls früher unter dem Namen Kempf bekannt) „wäre es perfekt“. Gastronomin Katharina Zech sagt auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass sie der Gemeinde sehr gern zur Seite stehe.

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Dirmsteiner Bürger und Vereine werden in der Marketingstrategie keineswegs vergessen, ihnen steht die Festhalle ebenfalls und zu wesentlich günstigeren Preisen zur Verfügung. Muss ein gewerblicher Nutzer für einen Tag eine Basismiete (ohne Extras) von 1000 Euro bezahlen, so sind es für die private Nutzung durch Einwohner oder örtliche Vereine 175 Euro beziehungsweise 260 Euro, wenn Eintritt verlangt wird – und zwar inklusive Multimedia, Grünanlage und Geschirr.

Neu ist der Posten Nebenkosten (50 Euro pro Tag). Das hat der Gemeinderat kürzlich beschlossen, weil das Rechnungsprüfungsamt gerügt hat, dass die Gemeinde bislang den Energieverbrauch nicht in Rechnung stellte. Mit der neu gefassten Gebührenordnung wird die Kommune keine schwarze Null erreichen, „das wäre utopisch“, sagt Beigeordneter Arenth. Aber das Defizit halbieren zu können, wäre schon schön. „Der höchste Jahresverlust inklusive Abschreibungen lag bisher bei 74.000 Euro“, verdeutlicht Arenth die Größenordnung. Ihm ist wichtig, dass die Haushaltswächter beim Kreis Bad Dürkheim „sehen, dass wir uns bemühen“.

Gemeinde als Kulturveranstalter

Für die bessere Auslastung der Halle kämpft Patricia Jacoby auf einer weiteren Ebene, und die soll vor allem die Dorfgemeinschaft stärken. Gemeint sind Veranstaltungen unter der Regie der Gemeinde, bei denen Vereine mit der Übernahme des Ausschanks etwas verdienen können. Gerade sind ein „Basar der Generationen“ (Flohmarkt) und der „Tanz in den zweiten Frühling“ mit dem Duo Rosi & Franz über die Bühne gegangen.

Termine und Kontakt

Die Gemeinde Dirmstein lädt zu folgenden Veranstaltungen in die Festhalle am Kellergarten ein: Tanznachmittage mit Rosi & Franz am 21. Mai und 15. Oktober, Kreativ- und Handwerksmarkt am 17. Oktober, Komödie „Miss Sophies Erbe“ am 24. Oktober, Gesundheits- und Präventionsmesse am 7. November und Comedyshow „Es kummt wie’s kummt“ mit Chako Habekost am 28. November. Nähere Informationen zum Programm und zur Nutzung der Festhalle gibt’s bei Patricia Jacoby, Telefon 0176 7088771 oder per E-Mail an hallo@patricia-jacoby.de.