Gefühlt an jeder zweiten Ecke eine Baustelle: Gerade im morgendlichen Berufs- und Schülerverkehr staut es sich an den Kreuzungen rund um die Frankenthaler Innenstadt. Busunternehmer Bernhard Dürk berichtet im Interview mit Sonja Weiher, was das für seine Fahrer bedeutet – und was in den nächsten Monaten noch auf Verkehrsteilnehmer zukommt.

Wie sehr nerven die Baustellen, von denen es im Frankenthaler Stadtgebiet gerade eine ganze Reihe gibt?

Da muss man unterscheiden: Nicht