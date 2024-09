Die Pilgerstraße wird von Montag, 9., bis Montag, 16. September, in Höhe der Mörscher Straße komplett für den Verkehr gesperrt. Als Grund dafür nennt die Stadt die Errichtung eines Straßenübergangs im Zuge der in diesem Bereich laufenden Erneuerung einer Trinkwasserleitung in der Mörscher Straße im Auftrag der Stadtwerke. Die Einbahnstraßenregelung in der Mörscher Straße bleibt während der Arbeiten bestehen. Umleitungsstrecken werden ausgeschildert. Die Bauarbeiten haben auch Auswirkungen auf den Busverkehr: Betroffen sind die Haltestellen der Linien 462, 463, 464, 466 und 467. So entfallen die Haltestellen Schillerschule Steig 3 und Schlachthausweg. Für die Haltepunkte Schillerschule Steig 1 und 2 werden laut Stadt Ersatzhaltestellen an der Kreuzung Foltzring/Gartenstraße angefahren. Auf der Strecke zwischen Mörsch und dem Hauptbahnhof wird die Haltestelle Schillerschule Steig 1 bedient.

Die Verwaltung bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist. Weitere Information zu dieser und weiterer Sperrungen gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/sperrungen.