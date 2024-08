Ab Mitte Oktober wird etwa fünf Monate lang auf der B9 zwischen der Anschlussstelle Maxdorf/LU-Oggersheim und der Anschlussstelle Frankenthal Mitte die Fahrbahn erneuert. Betroffen ist die Fahrtrichtung Nord. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitgeteilt. Außerdem soll das Fahrzeug-Rückhaltesystem im Mittelstreifen erneuert werden. Die B9 wird während der Arbeiten in Richtung Norden für den Verkehr voll gesperrt. Eine Umleitung ist über die A650, A61 und A6 geplant. In Fahrtrichtung Süd steht in dieser Zeit laut LBM nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Bauarbeiten sind in zwei Abschnitte unterteilt: zunächst von der Anschlussstelle Maxdorf/LU-Oggersheim bis zur Anschlussstelle Frankenthal-Süd/Studernheim. Dabei ist die Abfahrt in Maxdorf/ Oggersheim und die Auffahrt in Frankenthal-Süd/Studernheim in Fahrtrichtung Nord möglich. Während des zweiten Bauabschnitts von Frankenthal-Süd/Studernheim bis Frankenthal Mitte ist die Abfahrt an der Anschlussstelle Frankenthal-Süd/Studernheim in Fahrtrichtung Nord möglich. Insgesamt wird auf einer Strecke von fünf Kilometern gebaut.