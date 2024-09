Wegen Ausbesserungsarbeiten am Minikreisel wird der Kreuzungsbereich Benderstraße/Frankenstraße am Mittwoch und Donnerstag, 18. und 19. September, voll gesperrt. Die Vollsperrung in der Pilgerstraße in Höhe der Mörscher Straße bleibt bis Donnerstag, 31. Oktober, bestehen.

Die Umleitungsstrecken aufgrund der Ausbesserungen am Minikreisel sind laut Stadtverwaltung entsprechend ausgeschildert. Von den Bauarbeiten ist die Buslinie 467 betroffen. Die Haltestellen „Frankenstraße“ und „ADR Kiosk“ können im Zeitraum der Arbeiten nicht angefahren werden. Fahrgäste mit Zu- oder Ausstieg an der Haltestelle ADR Kiosk müssen auf die Haltestelle Max-Beckmann-Straße ausweichen.

Grund für die andauernde Vollsperrung in der Pilgerstraße in Höhe der Mörscher Straße ist die Erweiterung von Tiefbauarbeiten aufgrund von querenden Leitungen, die in den Planauskünften nicht ersichtlich waren, heißt es von der Stadt. Außerdem müssen großflächige Asphaltarbeiten im Kreuzungsbereich Pilgerstraße/Mörscher Straße ausgeführt werden, da der Asphaltunterbau nicht mehr tragfähig sei.

Ungeplante Tiefbauarbeiten

Ein weiterer Grund für die Verzögerungen seien ungeplante erweiterte Tiefbauarbeiten unter den Gehwegen zur Erneuerung defekter Kabelsysteme. Die Einbahnstraßenregelung in der Mörscher Straße bleibt bestehen. Die Umleitungsstrecken sind laut Verwaltung entsprechend ausgeschildert.

Im Busverkehr sind die Haltestellen 462, 463, 464, 466 und 467 von der andauernden Vollsperrung betroffen. Die Haltestellen Schillerschule Steig 3 und Schlachthausweg entfallen. Für die Haltestellen Schillerschule Steig 1 und 2 werden Ersatzhaltestellen im Foltzring/Gartenstraße angefahren. Auf der Strecke zwischen Mörsch und Hauptbahnhof wird die Haltestelle Schillerschule Steig 1 bedient.