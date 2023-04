Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Beginn des neuen Jahres steht auch in der Kirchheimbolander Jugendarbeit eine „Zeitenwende“ an: Weg von der Fixierung auf feste Räume, hin zu Angeboten in aller Öffentlichkeit. Ein „Haus der Jugend light“ wird es aber trotzdem geben – es ist schließlich nicht immer Wetter für draußen.

Den äußeren Anlass für die Neuorientierung der Kirchheimbolander Jugendarbeit lieferte der Verkauf des langjährigen Hauses der Jugend in der Amtstraße,