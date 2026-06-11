Schöne Nachrichten für alle, die in der Verbandsgemeinde Lingenfeld heiraten möchten: Die standesamtliche Hochzeit ist ab Juli im Hofgut Holzmühle in Westheim möglich.

„Viele Menschen aus der Verbandsgemeinde heiraten außerhalb in Speyer oder in Germersheim. Wir wollen mit unserer neuen Standesamt-Außenstelle einen attraktiven Rahmen bieten, damit Menschen, die heimatverbunden sind, auch hier in der Verbandsgemeinde Lingenfeld heiraten können“, sagt Michael Kolesnikow, der als Fachbereichsleiter im Rathaus unter anderem für das Standesamt zuständig ist. Eine standesamtliche Hochzeit in der Verbandsgemeinde Lingenfeld war bislang nur im Rathaus möglich und wird es auch weiterhin sein. Heutzutage habe die standesamtliche Trauung an Bedeutung gewonnen, weil es weniger kirchliche Hochzeiten gebe, sagt Kolesnikow und begründet damit auch, warum sich die Verwaltung um Bürgermeister Frank Leibeck (SPD) um eine Außenstelle des Standesamts bemüht habe.

Die Wahl ist auf das Hofgut Holzmühle inmitten des Waldes bei Westheim gefallen. „Der Ort ist prädestiniert für Hochzeiten“, sagt Kolesnikow. Das Anwesen mit historischen Gebäuden und einer mehr als 5200 Quadratmeter großen Gartenanlage bietet nach Ansicht der Verwaltung einen passenden Rahmen für den schönsten Tag im Leben. Um die ehemalige Mühle, die ihren Ursprung vor mehr als 500 Jahren hat, kümmern sich die Inhaber Timo Heiny und Bernd Louis. Sie haben dort unter anderem einen Hofladen – die Mehlmanufaktur –, eine Buddha-Halle und Gästezimmer geschaffen. Besucher beeindruckt die große Gartenanlage mit einer vielfältigen Pflanzenwelt und Pfauen, die sich in der „Oase des Friedens und der Ruhe“ zeigen.

Steht unter Denkmalschutz: das 1908 erbaute Wohnhaus. Archivfoto: Antje Landmann Im Pfauengarten: die Fischtreppe der Queich. Archivfoto: Antje Landmann Hingucker im Garten: ein Pfau mit Timo Heiny, der das Hofgut mit seinem Partner Bernd Louis führt. Archivfoto: Antje Landmann Im Hofladen, wo unter anderem Mehl und Backmischungen verkauft werden: Hofgut-Inhaber Bernd Louis. Archivfoto: Antje Landmann Foto 1 von 4

Standesamtliche Trauungen sollen dort sowohl draußen in der Gartenanlage als auch in einem Raum in einem der Gebäude stattfinden können. Laut Kolesnikow sollen Termine an zwei Tagen unter der Woche und auch samstags angeboten werden. „Wir möchten schauen, wie die Resonanz ist“, sagt Kolesnikow. Die Terminvereinbarung ist bei der Verbandsgemeindeverwaltung mit Anmeldung der Eheschließung möglich. Der Verbandsgemeinderat soll in seiner Sitzung am 24. Juni die neue Außenstelle des Standesamts absegnen. Dafür werde mit dem Inhaber-Paar ein Kooperationsvertrag geschlossen. Die Widmung des Hofguts wird Frank Leibeck in der Woche darauf vornehmen, sodass ab Juli in der Verbandsgemeinde auch in besonderem Ambiente geheiratet werden kann.