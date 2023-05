Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In mehreren Wellen rasten letztes Jahr Nachrichten aus dem kleinen Kirchheimbolanden rund um den Globus. Die erste, als eine Hundertjährige hier für den Stadtrat kandidierte. Die zweite, als die Wähler sie vom aussichtslosen Platz 20 der Liste „Wir für Kibo“ auf Platz 1 katapultierten – was am Tag nach der Wahl wegen des Ansturms von Zeitungs- und Fernsehleuten in Kirchheimbolanden eine internationale Pressekonferenz nötig machte. Die dritte, als die auf jeden Fall deutschlandweit älteste Stadträtin aufs Ehrenamt eingeschworen wurde. Und nun dürfte das internationale Publikum ein viertes, womöglich finales Mal an ihrem politischen Leben teilhaben, denn in dieser Woche hat Lisel Heise, inzwischen 101 Jahre alt, ihren Rückzug aus dem Stadtrat angekündigt.

In ihrem Brief an Stadtbürgermeister Marc Muchow nannte die alte Dame zur Begründung