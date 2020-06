Lisel Heise, die als älteste Stadträtin der Welt internationalen Ruhm erlangt hat, tritt von ihrem Amt zurück. In einem Brief an Stadtbürgermeister Marc Muchow schreibt die mittlerweile 101-Jährige, dass ihr „Werkzeug“, nämlich Augen, Ohren und auch die grauen Zellen, durch jahrelange Beanspruchung nicht mehr voll leistungsfähig sei, und sie sich deshalb jetzt zurückziehe.

Heise war im Alter von 100 Jahren für „Wir für Kibo“ in den Stadtrat gewählt worden, wo sie leidenschaftlich für ihr Ziel, ein Freibad für Kirchheimbolanden, kämpfte. Sie hatte die Schließung des stark sanierungsbedürftigen Thielwoogbades immer als großen Fehler der Kommunalpolitik angesehen. Ein Freibad für Kirchheimbolanden konnte Heise zwar nicht erreichen, aber Stadtbürgermeister Muchow betrachtet das Engagement der couragierten Dame als vorbildhaft für ältere Generationen. Heise wird bei der Stadtratsitzung am kommenden Mittwoch verabschiedet. Ob ihr Wunsch, dabei wenig „Drumborium“ zu machen, erfüllt wird, ist aber ungewiss.