Zwischen Automobilzulieferer Borg Warner und der Gewerkschaft IG Metall steht die nächste Verhandlungsrunde an für den Zukunftstarifvertrag. Es geht um nicht weniger als die Sicherung des Standorts Kirchheimbolanden. Werkleiter Andreas Denne indes freut sich über einen Erfolg – „ein Zeichen, dass wir bestehen können“.

1200 Mitarbeiter sind aktuell im Borg-Warner-Werk in Kibo beschäftigt. Ihr Betriebsrat war im Jahr 2022 in die Offensive gegangen, hatte mit einer Infoveranstaltung am Römerplatz