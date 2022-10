Mit einem eindeutigen Votum haben die IG-Metall-Mitglieder in der Belegschaft von Borg Warner ihre Gewerkschaft beauftragt, Verhandlungen zu einem Zukunfts-Tarifvertrag aufzunehmen, der den Standort Kibo des Automobilzulieferers sichern soll. Die IG Metall hatte ihre Mitglieder aufgerufen, bei Versammlungen am Montag in der Kirchheimbolander Stadthalle ein Votum abzugeben, „wie die weitere Zuspitzung des Konflikts um den Standort gestaltet wird“.

IG Metall und Betriebsrat werfen der Geschäftsführung vor, dass die Belegschaft durch Stellenabbau und Entgeltverzicht ihren Beitrag zur Zukunftssicherung des Werks geleistet habe. Im Gegenzug seien aber die per Betriebsvereinbarung zugesagten Zukunftsprojekte nicht auf den Weg gebracht worden. „Für eine Betriebsvereinbarung können wir nicht streiken, das heißt: kein Druck am Verhandlungstisch“, sagte Wladislaw Wolter, politischer Sekretär der IG Metall Ludwigshafen-Frankenthal – „für einen Tarifvertrag können wir streiken.“

