Winnweiler zeigt sich in blau: Die Verbandsgemeinde fällt mit ihrem Ergebnis bei der Landtagswahl trotz positiver Entwicklungen vor Ort auf und überrascht.

Es ist ein Ergebnis, das etwas überrascht haben dürfte: In keiner Verbandsgemeinde des Kreises scheint es derzeit so sehr zu florieren wie in Winnweiler. Und dennoch: Als einzige der fünf Verbandsgemeinden des Donnersbergkreises ist die VG Winnweiler seit Sonntagabend blau gefärbt. Auf Landesebene stimmen 26,2 Prozent der Wähler für die AfD. Im Vergleich: Die CDU liegt bei der Zweitstimme 25,9 Prozent knapp dahinter. Nur um 0,1 Prozentpunkt schwächer schließen die Sozialdemokraten ab. Die Grünen spielen mit 6,3 Prozent gerade noch so eine Rolle bei den Wählern.

AfD: Ergebnis mehr als verdoppelt

Gegenüber der vergangenen Landtagswahl hat die Klimapartei 1,7 Prozentpunkte eingebüßt. Den größten Verlust verzeichnet die SPD: Sie verliert in der Wählergunst 9,6 Prozentpunkte – sicher auch zum Vorteil der AfD. Sie hat ihr Ergebnis mit einem Plus von 14,7 Prozentpunkten mehr als verdoppelt. Besonders punkten kann sie in vier Ortsgemeinden: Falkenstein, Höringen, Sippersfeld und Wartenberg-Rohrbach. In der Letztgenannten fährt sie sogar das höchste Ergebnis mit 36,6 Prozent ein.

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Die meisten Stimmen aus der VG erhalten die Sozialdemokraten in Steinbach mit 34,8 Prozent der Zweitstimmen, aus Schweisweiler kommen die 33,3 Prozent der Stimmen für die CDU. Besonders kurios: Das Direktmandat vertrauen die Schweisweilerer stattdessen Damian Lohr (AfD) mit 32,4 Prozent an. Am meisten sind die Wartenberg-Rohrbacher von dem AfD-Mann mit 35 Prozent überzeugt.

VG-Bürgermeister Rudolph Jacob Foto: Rudolph Jacob/oho

Trotz der hohen AfD-Ergebnisse glaubt Bürgermeister Rudolf Jacob (CDU) nicht an einen Rechtsruck – auch weil es in der VG Winnweiler vorangeht: „Die Menschen sind damit zufrieden, wie es vor Ort läuft.“ Immerhin habe sich bei der vergangenen Kommunalwahl keine AfD in der VG positioniert. Aus diesem Grund wertet er die Wahlergebnisse als Protest gegen die Landesregierung. „Ich glaube nicht, dass alle AfD-Wähler verloren sind. Deswegen sollte man jetzt nicht die Nerven verlieren.“ Dennoch müsse man die Situation im Auge behalten.

Info

So haben hat die Verbandsgemeinden Kirchheimbolanden, Nordpfälzer Land, Göllheim und Eisenberg gewählt.