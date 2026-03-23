Einst waren Rockenhausen und Umgebung fest in roter Hand. In der jüngeren Vergangenheit bröckelt die Dominanz aber sichtbar. In acht Ortsgemeinden gewinnt die AfD.

Aus Sicht der SPD dürfte das Ergebnis der VG Nordpfälzer Land einer der größten Lichtblicke eines durchwachsenen Wahlabends gewesen sein. Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr rutschten die Sozialdemokraten in ihrer einstigen Hochburg noch auf den dritten Platz bei den Zweitstimmen ab, hinter CDU und AfD. Nun, ein Jahr später, sind sie der klare Sieger: 29,5 Prozent wählten die SPD, die damit klar vor der AfD (25,2) und der CDU (23,4) geblieben ist. Noch deutlicher fiel das Ergebnis in der Sitzgemeinde Rockenhausen aus, wo die SPD sogar auf 30,8 Prozent kam, ebenfalls vor der AfD (24,3) und der CDU (24,1). Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die SPD-Zahlen sich im Vergleich zur Landtagswahl 2021 deutlich verschlechtert haben. Damals kamen die Sozialdemokraten im Nordpfälzer Land noch auf rund 40 Prozent. Deutlich zugelegt hat hingegen die AfD, die ihr Ergebnis um 14,6 Prozent steigern konnte.

Ein Blick auf die Wahlkarte zeigt auch, wo die Rechtspopulisten besonders stark waren. So erzielten sie in Ransweiler mit 38,7 Prozent sogar ihr kreisweit bestes Ergebnis. Auch in Oberndorf (35,1), Gaugrehweiler (34,3), Sitters (33,3), Reichsthal (32,4), Obermoschel (30,2), Katzenbach (29,4) und Waldgrehweiler (28,6) gewann die AfD bei den Zweitstimmen. Auffällige Ausreißer anderer Parteien gab es ebenfalls zu beobachten. So kamen die Linke in Seelen auf 9,6 Prozent, das BSW in Reichsthal auf 10,3 und die Grünen in Schönborn auf 14,9. In Bisterschied waren die Linke (8,4) und das BSW (9,1) sogar beide stark. Die Freien Wähler konnten hingegen besonders in Gehrweiler punkten, kamen dort auf 9,6 Prozent. Ernüchternd war das Wahlergebnis auch im Nordpfälzer Land für die FDP, die dort immerhin den Stadtbürgermeister von Rockenhausen stellt: Die Liberalen kamen auf zwei Prozent und landeten damit noch hinter der Tierschutzpartei (2,3).