Die SPD gewinnt knapp in der VG, sechs Gemeinden gehen an die AfD – und Bennhausen punktet mit Besonderheiten.

Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden bleibt ein rotes Pflaster – aber die blauen Steine sind unübersehbar: 26,9 Prozent der Wähler votieren mit ihrer Zweitstimme für die SPD, 25,6 Prozent für die AfD. Die CDU kommt auf 24,6 Prozent. Im Vergleich zu 2021 verlieren die Sozialdemokraten hier rund zehn Prozent, die Rechtspopulisten schaffen ein sattes Plus von 14 Prozent. Der landesweite Trend bestätigt sich also auch in Kibo.

In sechs von 15 Gemeinden ( Dannenfels, Jakobsweiler, Marnheim, Stetten, Rittersheim, Morschheim) liegt die AfD in der Gunst der Wähler vorn, in sieben die SPD ( Mörsfeld, Kriegsfeld, Oberwiesen, Orbis, Bolanden, Ilbesheim und Kirchheimbolanden), die CDU wird lediglich in Bischheim stärkste Kraft. Ihr bestes Ergebnis erzielt die SPD in Mörsfeld mit 33,4 Prozent; in Rittersheim hingegen sind es nur 20,6 Prozent. Verbandsbürgermeisterin Sabine Wienpahl (SPD) blickt mit gemischten Gefühlen auf den Sonntagabend zurück: „Ich freue mich, dass Jaqueline Rauschkolb den Wahlkreis gewonnen hat. Gleichzeitig bin ich überrascht, dass die AfD in so vielen Gemeinden vorn liegt. Das müssen wir ernst nehmen – wir als demokratische Parteien, aber auch alle vor Ort Verantwortlichen.“ Ihrer Meinung nach erreicht die AfD viele Menschen über Emotionen. „Da geht es um Frust, um Unsicherheit, auch um Wut. Die AfD gibt diesen Gefühlen ein Zuhause.“

Verbandsbürgermeisterin Sabine Wienpahl: "Gemischte Gefühle am Wahlabend – und auch danach. Foto: VG/oho

Landesweit war der Blick auch auf Gauersheim gerichtet, dort wo die AfD im vergangenen Sommer ihren „Treffpunkt Nordpfalz“ gegründet hat. In dem Dorf holt die AfD ihr bestes Ergebnis in der VG – 33,4 Prozent. Für den Direktkandidaten Damian Lohr stimmen sogar 34,3 Prozent in Gauersheim; fast zehn Prozent mehr als für Jaqueline Rauschkolb (SPD), die das Direktmandat für den Donnersbergkreis gewinnt. Generell ist die AfD vor allem in den Gemeinden stark, in denen die Wahlbeteiligung besonders hoch ist – an die 80 Prozent und darüber hinaus.

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Für eine Besonderheit haben die Wähler in Bennhausen gesorgt: Hier kommen SPD und CDU im Landesergebnis jeweils exakt auf 27 Prozent, die Grünen erreichen 24,3 Prozent, die AfD schneidet schwach mit 11,7 Prozent ab. Als Direktkandidatin schafft Lisett Stuppy in Bennhausen 27,9 Prozent – genauso viel wie Andrea Schmitt (CDU). Die FDP spielt im Donnersbergkreis überhaupt keine Rolle mehr – in Jakobsweiler kommt sie auf 0,0 Prozent.