Göllheim ist die einzige wirklich „schwarze“ Verbandsgemeinde im Kreis: Die CDU liegt sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen vorn. Allerdings nur knapp.

In der VG Göllheim hat die CDU sowohl bei den Erst- als auch den Zweitstimmen gewonnen. Bei den Zweitstimmen kommt sie auf 26,1 Prozent und landet knapp vor AfD (25,7 Prozent) und SPD (25,6 Prozent). Auf Ebene der Ortsgemeinden zeigt sich ein stark zersplittertes Bild. Die CDU liegt nur in vier Gemeinden vorn: in Immesheim (35,6 Prozent), Ottersheim (31,3), Zellertal (29,3) und Weitersweiler (27,4). In den größten Orten, Göllheim und Albisheim, setzt sich dagegen die AfD durch – jeweils mit 28,4 Prozent. Auch in Standenbühl (35,7 Prozent), Biedesheim (31,0) und Rüssingen (27,8) liegt sie an der Spitze.

Die SPD behauptet ihre Hochburgen Einselthum (29,9 Prozent) und Lautersheim (28,1) und setzt sich auch in Dreisen (28,3) und Bubenheim (25,9) durch. Die in der VG bei Kommunalwahlen immer starken Freien Wähler folgen mit 6,9 Prozent, die Grünen erreichen 5,2 Prozent.

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Bei den Erststimmen gewinnt CDU-Kandidatin Andrea Schmitt mit 26,5 Prozent. Dahinter wird es eng: Jaqueline Rauschkolb (SPD) hält mit 25,2 Prozent einen hauchdünnen Vorsprung vor Damian Lohr (AfD), der 25,1 Prozent erreicht. Es folgen Lars Kairies (Freie Wähler) mit 8,5 Prozent und Lisett Stuppy (Grüne) mit 7,1 Prozent.

Ihr bestes Ergebnis holt Schmitt in Immesheim (34,5 Prozent) und punktet auch in der Sitzgemeinde Göllheim (29,1 Prozent) – ausschlaggebend für ihren Gesamtsieg. Darüber hinaus behauptet sie ihren ersten Platz nur noch in Ottersheim (28,6 Prozent), Weitersweiler (28,1 Prozent) und Bubenheim (25,2).

Damian Lohr (AfD) gewinnt deutlich in Standenbühl (35,5 Prozent), Biedesheim (30,8), Rüssingen (29,7) und Albisheim (27,3). Jaqueline Rauschkolb liegt in Einselthum (32 Prozent), Lautersheim (29,7), Zellertal (28,9) und Dreisen (28,3) vorn.

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