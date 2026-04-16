Die Wiedereinführung der Wehrpflicht wäre nicht nur eine militärische Entscheidung. Sie würde auch das Selbstverständnis der Gesellschaft verändern.

Man merkt, wie ein Land die Luft anhält, wenn ein Wort zurückkommt, das man schon weggeschoben hatte: Wehrpflicht. Es steht plötzlich wieder im Raum, fast beiläufig, als sei es eine technische Frage der Personalplanung. Dabei ist es das Gegenteil. Wehrpflicht ist kein Detail. Sie ist ein Signal. Und sie gehört in einen größeren Zusammenhang.

Die Debatte reiht sich ein in eine Entwicklung, die weit über die Bundeswehr hinausgeht. Seit Monaten verändert sich die Sprache. Aus Verteidigung wird „Kriegstüchtigkeit“. Aus Vorsorge wird Vorbereitung. Broschüren erklären, wie viel Wasser im Keller stehen sollte, welche Vorräte im Ernstfall nötig sind. Bevölkerungs- und Zivilschutz, lange Randthemen, rücken ins Zentrum. Das ist vernünftig – und zugleich ein Bruch.

Der Ernstfall als Alltag

Mit dieser Verschiebung verändert sich auch das Selbstverständnis. Der Ausnahmezustand wird gedanklich vorweggenommen, der Ernstfall normalisiert. Sicherheitspolitik wird nicht mehr nur gemacht, sie wird gelebt, kommuniziert, verinnerlicht. Selbst eine Nebenregel im neuen Wehrdienstgesetz löst politische Turbulenzen aus, weil plötzlich Reisen oder ein Auslandssemester in den Horizont militärischer Planung rücken. Das ist ein Problem: Wenn eine Gesellschaft beginnt, sich auf Krieg einzustellen, dann prägt das Prioritäten, Mentalitäten und Erwartungen.

Für Verteidigung gilt inzwischen, was für fast nichts anderes mehr gilt: Grenzenlosigkeit. Schuldenregeln werden ausgesetzt, Sondervermögen geschaffen, Milliarden mobilisiert. Kaum eine andere politische Entscheidung genießt derzeit einen ähnlichen Schonraum. Wer nach langfristiger Tragfähigkeit fragt, gilt schnell als naiv. Wer auf konkurrierende Aufgaben verweist – Bildung, Pflege, Infrastruktur, soziale Sicherung –, muss sich erklären. Sicherheit schlägt alles.

Verschiebung des Koordinatensystems

Auch Institutionen, die jahrzehntelang für Zurückhaltung standen, justieren neu. Die evangelische Kirche beispielsweise hat ihre friedensethische Position zuletzt deutlich weiterentwickelt. Nicht als Absage an Frieden, sondern als Anpassung an eine Welt, die als „unordentlicher“ beschrieben wird. Abschreckung wird ernster genommen, militärische Mittel werden nicht mehr grundsätzlich verworfen, sondern als letztes Mittel diskutiert. Das ist kein Ruf nach Krieg – aber eine Verschiebung des moralischen Koordinatensystems.

In diesem Kontext erscheint die Wehrpflicht konsequent. Wenn Krieg in Mitteleuropa wieder denkbar ist, muss sich die Gesellschaft beteiligen. Wenn Verteidigung alles überragt, darf sich niemand entziehen. Deshalb darf man diese Frage nicht isoliert behandeln. Wehrpflicht wäre der Punkt, an dem die neue Logik konkret wird: für Familien, für Lebensläufe, für Jahrgänge.

Niemand bestreitet, dass sich ein Staat schützen muss. Aber Schutz ist kein Ersatz für Politik. Eine Demokratie lebt davon, dass sie mehr kennt als den Ernstfall. Sie braucht Gelassenheit, Streit, Zweifel – und die Fähigkeit, zwischen Vorsorge und Selbstverhärtung zu unterscheiden. Wer alles auf Verteidigung ausrichtet, riskiert, das zu verlieren, was verteidigt werden soll.

Die eigentliche Frage lautet daher nicht: Brauchen wir die Wehrpflicht? Sondern: Welche Gesellschaft wollen wir werden, wenn sie wieder denkbar erscheint?

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