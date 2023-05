Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Obwohl die Union am Sonntag bei der Bundestagswahl deutliche Verluste hinnehmen musste, bildet sie erneut die größte Gruppe an Wahlmännern und -frauen in der Bundesversammlung. Diese wählt im Februar den nächsten Bundespräsidenten. Für seine Wiederwahl hat Frank-Walter Steinmeier, der dieses Amt seit 2017 inne hat, noch keine Mehrheit.

Die Bundesversammlung tritt normalerweise alle fünf Jahre für einen Tag zusammen und hat nur eine Aufgabe: den Bundespräsidenten zu wählen. Diesem Kurzzeit-Parlament