Ein Mensch liegt verletzt am Boden. Viele Rettungskräfte aus dem Kreis Soest sind im Einsatz. Ein bislang unbekannter Stoff löst Alarm aus.

Geseke (dpa) - Nach dem Austritt von weißem Pulver in einem Paketverteilzentrum in Geseke, westlich von Paderborn, untersuchen Spezialisten der Feuerwehr aus Dortmund den Stoff. Nach Angaben eines Sprechers lag eine Person verletzt am Boden. Sie war mit dem Stoff in Berührung gekommen, sagte Marc Schlunz von der Feuerwehr im Kreis Soest der Deutschen Presse-Agentur. Sieben weitere Menschen seien ebenfalls leicht verletzt worden.

Zur genauen Art der Verletzungen machte der Sprecher am Mittag noch keine Angaben.

Mitteilung der Feuerwehr