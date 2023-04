Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Pfälzer Linken-Politiker Alexander Ulrich greift die Grünen scharf an: Deren Ziel, die Benzinpreise zu erhöhen, verschärfe die soziale Lage – vor allem für Pendler in Rheinland-Pfalz. Die Grünen empfehlen einen Blick in ihr Programm.

Die Grünen wissen sehr genau, was auf sie zukommt, wenn sie am Benzinpreis rütteln. Als sie 1998 auf ihrem Parteitag in Magdeburg beschlossen hatten, den Spritpreis mehr als