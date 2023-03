Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die rheinland-pfälzische Landesregierung bereitet sich auf die Aufnahme von Menschen aus der Ukraine vor. In den fünf Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes waren am Donnerstag 600 Plätze frei. Das teilte das Integrationsministerium in Mainz auf Anfrage mit.

In Kusel waren 190 von insgesamt 630 Plätzen frei, in Speyer 206 von 1050. In den fünf Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes gibt es 3880 Plätze, von denen 600 wegen der Corona-Pandemie