Wirklich lange hatten die Akteure nach der abgelaufenen Saison nicht Zeit, einen neuen Verein zu finden oder ihre Spielberechtigungen anderweitig zu vergeben.

Am 31. Mai müssen sie ihre Spielberechtigungen im entsprechenden Verein hinterlegen. In anderen Sportarten wie Fußball gibt es zeitlich mehr Flexibilität, was einen Wechsel auch noch kurz vor dem Saisonbeginn betrifft. Die Anzahl der Mannschaftsmeldung erfolgt bereits bis Mitte Juni, kurz darauf deren Besetzung.

Beim Wechseln gilt es für die Teams einiges zu beachten. Der Dachverband brach vor einigen Jahren die vollständige Spielberechtigung ein und zerfaserte diese in Nachwuchs-, Erwachsenen und Seniorenspielbetrieb. Das erlaubt einem Crack, gleichzeitig für zwei Vereine aufzulaufen, einmal mit seiner Zulassung im Erwachsenenbereich, zusätzlich noch im Nachwuchs oder bei den Senioren.

Quartett nach Speyer

Früher erlaubten die Statuten nur, möglich vollständig, also mit allen Spielberechtigungen den Verein zu wechseln. Heute lassen sie zu, dass die Aktiven zusätzlich im Ausland und sogar mehrfach in verschiedenen Ländern antreten. Von der Ersten bis zur Dritten Bundesliga geht das dagegen nicht. Wieder einmal aber zeigte sich, dass verglichen mit anderen Sportarten, eine fast schon unheimliche Kontinuität im Tischtennis besteht.

Wechsel kommen schlichtweg nicht vor. Vereinstreue steht im Vordergrund. Vielmehr führen eher berufliche Veränderungen zu Abgängen. Verglichen mit den Vorjahren gab es jedoch einige Neuverpflichtungen mehr als üblich. Der Deadline-Day am 31. Mai bringt noch die meisten Erkenntnisse, weil die Teams bis zuletzt warten, bis sie die Transfers bekannt geben, um nicht preiszugeben, wie stark sie tatsächlich demnächst auflaufen.

Im hiesigen Tischtennisbezirk Vorderpfalz Süd finden alljährlich vergleichsweise die häufigsten Wechsel statt. Heuer liegen aber andere vorne. Der TSV Speyer verliert mit Christian Tokatlian einen Spieler, der sich verbandsübergreifend dem TTSV Saarlouis-Fraulautern anschließt. Hingegen gehen gleich vier Akteure vom TTV Römerberg zum TSV Speyer: Paul Kasper, Simon Kasper, Markus Kögel und Julia Mayer wechseln die Farben.