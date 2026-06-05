Den BIS Baskets Speyer fällt immer etwas Neues ein. Die Zusammenarbeit mit ihren Partnern läuft. Die ganzheitliche Idee für die Sommerferien soll wachsen.

Ahorn at School, die Sozialsparte der BIS Baskets Speyer, baut ihr Engagement weiter aus. Nun gibt es erstmals ein Bewegungs- und Koordinationscamp für Grundschulkinder (Montag, 6., bis Freitag, 10. Juli, 9.30 bis 16.30 Uhr, Nordhalle). Das Besondere dran: Bei dem Angebot unter der Schirmherrschaft der Stadt handelt es sich um ein zertifiziertes Feriencamp, überwacht von der Zentralen Prüfstelle Prävention.

Das bedeutet, dass sich Eltern die Kosten nahezu vollständig oder sogar ganz von ihrer Krankenkasse zurückerstatten lassen können: „Wir schulen und stärken Bewegung sowie Koordination“, sagte Jugendkoordinator Heiko Wissmann vom Verein im Gespräch mit unserer Zeitung. Gemeinsam mit Carl Mbassa, stellvertretender Vorsitzender des BIS und Trainer der Zweitligamannschaft Ahorn Camp Baskets, reichte er im Januar das Konzept ein.

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Die Idee für die Acht- bis Zwölfjährigen geht ebenfalls auf Coach Mbassa und Wissmann zurück, die aufgrund eines oft fehlenden entsprechenden Angebots in der schulfreien Zeit das Gespräch mit ihrem langjährigen Partner, der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOL), suchten: „Ich mache keinen Hehl daraus, dass wir auf die Peak-Perfomer-Camps zurückgreifen“, teilte Wissmann mit. Diese gleichnamige Stiftung vermittelt bundesweit Kindern spielerisch Grundwerte.

Wissmann erklärt

Die Organisatoren erhoffen sich 40 bis 50 Kinder für ihre Premiere samt Verpflegung und Betreuung durch geschultes Personal: „Wenn wir voll wären, wäre das ein tolles Zeichen. Es geht nicht unbedingt um Basketball, sondern einen ganzheitlichen Ansatz. Wir wollen die Lust auf Bewegung und den Spaß daran fördern. Es ist eine Basisschulung“, so Wissmann.

Zum Abschluss sei ein Workshop für die Mamas und Papas vorgesehen. Wissmann: „Wir wollen das Angebot für jedes Kind offenhalten, auch diejenigen, die mit Sport bislang noch nicht so viel zu tun hatten, und ein unschlagbares Angebot liefern.“ Auf dem Programm stehen Mental- und Ruhetraining, Bewegung mit Geräten, leichtere Muskelaktivierung.

AOL im Boot

Die Experten hierfür kommen von den bisherigen Partnern der Speyerer, der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOL), der Bad Dürkheimer Firma für Fitness- und Wellnessprodukte Sissel, der Schifferstadter Physiotherapie Kinesios. Die Vertreter von Ahorn at School stehen als Betreuer, Aufsicht und Ansprechpartner zur Verfügung.

Die Anmeldung läuft über die Webseite, Social Media, Grundschule und Kommunen. Es gilt das Motto Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Wissmann stellt klar, dass das neue Angebot eine Ergänzung zu den Basketballcamps für die Gleichaltrigen sei. Gerade wieder angeboten, müsse das BIS diese bezüglich der Vorlaufzeit besser managen. Schon planen die Initiatoren die Ausweitung des Bewegungsprojekts auf weitere Ferienzeiten an verschiedenen Standorten.