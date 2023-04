Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einer Überraschung beginnt der Prozess um die Tötung zweier Polizisten bei Kusel: Der Hauptangeklagte präsentiert eine Version, nach der sein Helfer die Polizistin erschoss.

Florian V., 33 Jahre alt, Gelegenheitsarbeiter aus Sulzbach, steht schon beizeiten im Gerichtssaal. Etwas verloren. Er weiß nicht so genau, wo er hinschauen soll. Also schaut er oft an die Decke.