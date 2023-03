Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Härte, mit der die GDL im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn agiert, hängt mit dem sogenannten Tarifeinheitsgesetz zusammen. Insofern trägt auch die Politik ein Stück Verantwortung für diese Auseinandersetzung.

Erinnert sich noch jemand an den Film „Highlander“? Mitte der 1980er Jahre kam der Streifen, in dem viel gekämpft und gestorben wird, in die Kinos. Untertitel: Es kann nur einen