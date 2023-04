Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Interview: In den Kindergärten des Landes klagen Erzieher und Erzieherinnen über die Arbeitsbelastung, manche suchen sich andere Jobs. Fachkräfte fehlen schon lange. Dazu haben 26.000 Kinder keinen Kita-Platz. Das erbost Eltern. Wer trägt die Verantwortung für das Dilemma? Simone Schmidt sprach mit Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) darüber, ob sie genug Daten für die Analyse und gute Lösungsansätze hat.

Frau Hubig, möchten Sie sich bei Eltern in Rheinland-Pfalz entschuldigen?

(Zögert erstaunt) Welchen Hintergrund hat Ihre Frage?

Ich frage wegen der 26.000 Kinder in Rheinland-Pfalz, für die kein Platz in einem Kindergarten ist, obwohl ihnen der rechtlich zusteht. In Ludwigshafen fehlen sogar rund 1600 Plätze. Am 4. Februar gehen dort Eltern aus Protest auf die Straße.

Ja,