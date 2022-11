Aktuell muss an allen Ecken gespart werden. Auch bei Freizeitaktivitäten. Die RHEINPFALZ hat für den Herbst einige kostenlose Ausflugstipps gesammelt, bei der die ganze Familie Spaß haben kann.

Raus an die frische Luft, die Herbstsonne genießen und dabei die Pfalz erkunden. Doch Familienausflüge können schnell mal ins Geld gehen. Viele Attraktionen gibt es nicht unbedingt zum Schnäppchenpreis. Aber muss es wirklich immer der Zoo oder der Freizeitpark sein? Die RHEINPFALZ hat einige Alternativen zusammengetragen, bei denen der Geldbeutel auch gerne mal in der Tasche bleiben kann.

Tier- und Wildparks

In der Südpfalz können Familien viele Tiere bewundern, ohne dafür Eintritt zahlen zu müssen. Neben Emus und Straußen gibt es sogar Kängurus und Alpakas zu bestaunen. Einen Überblick über die tierischen Bewohner gibt es hier.

Einen Wildpark bietet die Stadt Kaiserslautern auf dem Betzenberg. Hier haben Wildschweine, Wisente, Rot-, Muffel-, Dam- und Rehwild und weitere Wildtiere ihr weitläufiges Revier. Beim Wildpark gibt es außerdem die „Märchenburg“, eine Gelegenheit zum Klettern und Spielen für Kinder. Der Eintritt ist frei, zugänglich ist das im Wald gelegene Gelände vom Stadtteil Betzenberg aus oder vom Parkplatz gegenüber der Gaststätte Quack in der Entersweiler Straße. Mehr Infos unter www.kaiserslautern.de.

Hirschbrunnen im Waldpark Karlsberg. Foto: Gerhard Müller

Ein kleinerer Tierpark in der Vorderpfalz mit freiem Eintritt ist der Vogelpark in Schifferstadt. Das Gelände beherbergt zwar hauptsächlich Vögel, aber auch beispielsweise Esel, Ziegen und Damwild und einen Streichelzoo mit Kaninchen und Meerschweinchen. Zudem gibt es einen Spielplatz und eine Gaststätte. Mehr Infos unter www.vogelpark-schifferstadt.de.

Erlebnisse in Wald und Park

Bei schönem Wetter bietet sich auch immer ein Spaziergang im Wald an. Natürlich ist da eine Wandertour durch den Pfälzerwald eine gute und vor allem kostenfreie Möglichkeit. Besondere Routen und Tipps rund ums Thema gibt es unter der Rubrik „Wandern in der Pfalz“ hier.

Die Karlstalschlucht bei Trippstadt gilt als eines der schönsten Wanderziele im Pfälzerwald. Durch die Schlucht, die heute ein Naturschutzgebiet ist, schlängelt sich der Bach Moosalbe. Über den Bach führen immer wieder kleine Holzbrücken. Pause machen lässt sich einfach an den zahlreichen Pavillons und Bänken. Die Farbe der Buchen entfaltet im Herbst eine besonders tolle Stimmung. Nach dem Spaziergang lohnt sich noch ein Abstecher in den Schlossgarten von Trippstadt. Mehr Infos zu möglichen Wanderrouten gibt es auf www.trippstadt.de unter dem Stichwort Wandern. Hinweis: An Wochenenden und Feiertagen ist die Schlucht sehr stark besucht.

Storchenpaar im Vogelpark Schifferstadt. Foto: Lenz

Wer mit kleineren Kindern einen märchenhaften Tag im Wald verbringen möchte, kann dem Märchenwald in Brücken einen Besuch abstatten. In dem Wald oberhalb der Pfälzerwald-Hütte sind ein Hexenhaus, die Bremer Stadtmusikanten, eine Königskutsche, ein Schneewittchen-Karussell und eine Froschkönigsrutsche entstanden. Der größte Blickfang ist eine Hexe, die aus einem Dachfenster der Pfälzerwald-Hütte kommt und von Wasserdampf umnebelt wird. Noch mehr Mystik gibt es im „Zauberwald“ in Breitenbach. Dort regen von einem Künstler erstellte Figuren aus altem Holz die Fantasie der Besucher an.

Auch bei einem Spaziergang durch den Ebertpark in Ludwigshafen lässt sich einiges erleben. Hier gibt es neben Spielplätzen und -wiesen auch Boule-Bahnen und einen Lesegarten. Auch hier kostet der Eintritt nichts.

Besondere Aussichtspunkte

Wandern ist nicht nur kostenlos, es gibt einem auch die Möglichkeit, tolle Aussichtspunkte in der Pfalz zu entdecken. In der Westpfalz bietet sich zum Beispiel der Humbergturm in Kaiserslautern an. Der fast 36 Meter hohe Aussichtsturm ist rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr geöffnet und bietet Besuchern eine Aussicht auf den Pfälzerwald, das Nordpfälzer-Bergland mit dem Donnersberg und dem Potzberg.

Karlstalschlucht bei Trippstadt. Foto: view

Apropos: Auch auf dem Potzberg gibt es einen Aussichtsturm, der seine Besucher mit einer tollen Aussicht belohnt. Nach langer Sanierung ist der Potzbergturm seit November 2021 wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Turm ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Eine schöne Aussicht bietet außerdem die Limburg in Bad Dürkheim. Die ehemalige Benediktinerabtei, die vom 11. Jahrhundert bis zur Reformation bestand liegt am Ostrand des Pfälzerwalds. Um die Ruine ranken sich nicht nur einige Mythen und Sagen, hier soll auch Sänger, Schauspieler und Schriftsteller Eduard Jost sein 1869 entstandenes Pfälzerlied gedichtet haben, das als „Nationalhymne“ der Region gilt.

Historisches und Museen

Wer die Pfalz historisch entdecken möchte, der sollte einen von vielen Heimatmuseen besuchen. Diese verlangen meist keinen Eintritt, freuen sich aber über eine kleine Spende. Heimatmuseen gibt es zum Beispiel in Oppau oder Friesenheim.

Der Potzbergturm bei Kusel (rechts). Daneben das Turmhotel. Foto: Markus Hoffmann

Weiter in der Vergangenheit reisen können Besucher des Kriemhildenstuhls in Bad Dürkheim. Der ehemalige römische Steinbruch ist gut 2000 Jahre alt und wurde lange fälschlich mit der Nibelungensage in Verbindung gebracht. Besucher können neben der tollen Aussicht auch zahlreiche römische Inschriften und Zeichnungen im Steinbruch betrachten und dabei etwas über das Leben römischer Legionäre lernen.

