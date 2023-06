Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Klaus Weber bleibt im Ruhestand aktiv und bereitet anderen dabei eine Freude. Der 62-jährige Breitenbacher verwandelt altes Holz aus dem Wald in mystische Figuren. Zierten diese zunächst den Waldweg am Sportplatz, sind die Werke Webers nun auch im Ort zu finden. Leider zieht der Zauberwald nicht nur neugierige Spaziergänger an.

Der 62-Jährige hat die Figuren nicht gezählt, „es müssten etwa 50 sein, die mittlerweile im Wald und im Ort stehen“, sagt Weber. Hinter der Feuerwehr sei „der herrliche