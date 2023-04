Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was haben eine Hexe, die Bremer Stadtmusikanten und der Froschkönig gemeinsam? Alle Figuren sind an der Brücker Fritz-Claus-Quelle zu finden – in einem Märchenwald, der nun offiziell eingeweiht wurde. Dabei gab es eine große Überraschung.

Es wurde gewerkelt, bis am Tag vor der Eröffnung. Kleinere Arbeiten waren noch zu erledigen, einige Schilder mussten noch aufgestellt werden. Letztlich wurde alles rechtzeitig fertig,