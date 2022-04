Am Sonntag um Mitternacht brannte es in Niederauerbach. Die Feuerwehr musste einen Hund retten, der danach mit Sauerstoff versorgt wurde.

Es ist Frühling, und alles blüht. Dass alles gleichzeitig blüht, auch der Raps, könnte für die Obstbäume aber zum Problem werden.

Am Montag wird die Alte Ixheimer Straße in Zweibrücken gesperrt. Aber es gibt auch eine Straße, die wieder offen ist.

Sind Sie zufrieden mit Ihrer Internetgeschwindigkeit? Das wollten wir von Leuten aus Zweibrücken und Umgebung wissen. Eine Antwort hat uns sehr überrascht.

Zum ersten Mal seit Corona durften wieder Zuschauer zum Zweibrücker Pferderennen kommen. Das haben sie auch ausgenutzt.

Weitere vier Pirmasenser Männer und drei Frauen haben die Ehrenamtskarte erhalten, weil sie sich in ihrer Freizeit in sozialen Bereichen engagieren. Oberbürgermeister Markus Zwick würdigte ihren Einsatz insbesondere auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft.

Was früher ein Tabuthema war, wird heute offen diskutiert: Menstruation und die zugehörigen Hygieneartikel. Sollen Binden und Tampons für junge Frauen für den Notfall in der Schultoilette verfügbar sein? An Pirmasenser Schulen wird dieses Problem ganz unterschiedlich gelöst.

Vor 50 Jahren wurden Oberauerbach, Wattweiler, Rimschweiler, Mörsbach, MItelbach und Hengstbach zu Stadtteilen von Zweibrücken. Das feierte die Stadt am Freitag in der Festhalle.