Die Jakob-Leyser-Straße ist wieder komplett befahrbar, und man kann wieder an der Seite zum Schwarzbach hin parken. Sie war seit einem Jahr zwischen Wichernhaus und Kaiserstraße komplett gesperrt, weil an der Spundwand im Schwarzbach gearbeitet wurde. Die Sperrung war zunächst nur für vier Monate geplant, doch dann gab es Probleme. Weil während der Arbeiten an Häusern in der Schillerstraße Risse aufgetreten waren, wurde der Bau einer neuen Spundwand gestoppt. Die Baustelle wurde nun geräumt, wann di Arbeiten wieder aufgenommen werden, lässt sich noch nicht sagen.