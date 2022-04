Glimpflich für die Menschen und einen Hund ging ein Zimmerbrand in der John-F.-Kennedystraße in der Nacht auf Sonntag aus. Gegen 0.10 Uhr wurde die Zweibrücker Feuerwehr zu einem Zimmerbrand mit eingeschlossener Person alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Zimmer im Erdgeschoss brannte. Die Menschen hatten sich ohne fremde Hilfe mittlerweile ins Freie gerettet. Allerdings war noch ein Hund in der Wohnung eingeschlossen. Feuerwehrleute, die drei Minuten nach der Alarmierung vor Ort eintrafen, hatten bis zum Eintreffen des ersten Feuerwehrautos Löschversuche unternommen. Die Feuerwehr setzte drei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung im Gebäude ein. Parallel wurde nach dem vermissten Tier gesucht. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Hund gerettet werden. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst versorgte das Tier mit Sauerstoff. Der Rettungsdienst kümmerte sich auch um die beiden Personen, die mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Der Brand war um 0.30 Uhr unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten waren gegen 1.30 beendet. Die DRK-Tierrettung aus Contwig kümmerte sich um den Hund, bis Angehörige eintrafen und das Tier mitnahmen. Die Zweibrücker Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 32 Wehrleuten im Einsatz. Laut Stadtfeuerwehrinspekteur Frank Theisinger war der Einsatz um 2.15 Uhr beendet. Die Schadenhöhe wird auf 80.000 Euro geschätzt. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen vor Ort, Polizei mit einem Fahrzeug. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest.