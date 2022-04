Das schöne Wetter der vergangenen Tage hatte sich davon gemacht. Nicht wenige flüchteten vor den Regenschauern. Temperaturen etwas über zehn Grad schreckten aber auch die Pferdefreunde beim „Renntag der Zweibrücker Händler und Dienstleister“ am Sonntag in großen Teilen nicht ab. Die Wettkassen klingelten bei den sieben Galopprennen vor über 1000 Zuschauern. Von Zurückhaltung war nichts zu spüren, weder an den Wettannahmestellen, wo reges Treiben herrschte, noch auf den Zuschauerrängen. Das Publikum ging ordentlich mit auf der Zweibrücker Rennwiese. Da hatte es sich gelohnt, dass die Verantwortlichen im Vorlauf gehörig die Werbetrommel gerührt hatten. Mangelndes Interesse war bei dem Renntag nicht zu spüren, bei dem seit 2019 erstmals uneingeschränkt Publikum zugelassen war. Noch im Vorjahr durften nur die Aktiven und Sponsoren aufs Gelände. Auch die Lokalmatadoren um Christian Peterschmitt und Larissa Bieß, die Zweibrücken ihre Hausbahn nennt, zeigten sich nach anfänglichen Startschwierigkeiten äußerst erfolgreich.