Zehn Jahre war er Wirtschaftsstaatssekretär in Mainz. Nach dem Ampel-Aus nicht mehr. Ist Andy Becht politikmüde nach den Turbulenzen zuletzt? Wie es weitergeht.

Während der Wähler die Ampel in Mainz bei den Landtagswahlen im März abgeschaltet hat, ist die des glühenden Ampelbefürworters, Ex-Wirtschaftsstaatssekretär Andy Becht, noch an. Sie steht, wie könnte es bei dem FDP-Mann anders sein, auf Gelb, also erst mal langsam machen und das nächste Zeichen abwarten. Denn wie es nach zehn Jahren im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau beruflich für ihn weiter gehen soll, ist nach seinen Angaben noch offen. Es könnte, was viele scheidende Spitzenpolitiker tun, eine Beratertätigkeit sein oder eine Rückkehr in den erlernten Beruf, also als Anwalt arbeiten, was der 51-Jährige bereits 15 Jahre getan hat.

„Nur“ noch in Vorstand

Klar hingegen ist für Becht, dass er weiter in der Politik mitmischen will, allerdings nicht mehr in so exponierter Position. Das gilt nun in Kürze auch für sein parteipolitisches Engagement. So will er beim Bezirksparteitag am 20. Juni nicht mehr für den Vorsitz der Pfalz-FDP kandidieren, sondern „nur“ noch für einen Vorstandsposten. Schließlich gehe es jetzt um die inhaltliche Ausrichtung der Partei nach dem Aus in Mainz und Berlin. Darüber diskutiere die FDP nach wie vor.

Einander zugewandt: die langjährigen politischen Weggefährten und Südpfälzer Andy Becht (re.) und Volker Wissing. Archivfoto: Paul Helmut Kreiner

Auf beiden Ebenen hat er, so Becht, gemeinsam mit seinem (Partei-)Freund und langjährigen politischen Weggefährten, dem Südpfälzer Ex-Landes- und Bundesminister Volker Wissing, beim Ausarbeiten von Koalitionsverträgen mitgewirkt. „Wir haben drei Ampelregierungen implementiert“, Politik in Land und Bund mitgestaltet. Das sei im Zusammenspiel mit Roten und Grünen nicht immer einfach gewesen. So habe er mit Renate Künast und Cem Özdemir von den Grünen damals über Agrarpolitik gesprochen. – Da sei Kompromissbereitschaft gefragt gewesen. Die sei zuletzt, sowohl in Mainz als auch in Berlin, nicht nur seinen Parteifreunden, teilweise abhanden gekommen. Dabei sei sie so wichtig, gerade bei einer Koalitionsregierung. Gegenwind müsse eine Regierung aushalten und nicht gleich einknicken. Schließlich sei sie für eine komplette Legislaturperiode gewählt. Eine Frage der Haltung also. An der habe es die FDP zuletzt gefehlt, und der Wähler habe das gemerkt, was laut Becht zu den bekannten Ergebnissen geführt hat.

Offen für Comeback

Beim Bruch der „Ampel“ 2024 im Bund sei er „inhaltlich voll auf Wissings Seite“ gewesen, der der von Olaf Scholz (SPD) geführten Regierung treu geblieben und letztlich aus der FDP ausgetreten ist. „Es war sehr schmerzlich, zu sehen, wie die Ampel erodierte.“ Er und Wissing hätten versucht, zu moderieren. Die „Ampel“ im Land habe gut funktioniert, „es war eine gute Zusammenarbeit“, blickt Becht zurück. Das Ampel-Aus habe die FDP letztlich gespalten, zu kontroversen Diskussionen geführt. „In der Phase ist in der Partei zu wenig passiert.“ Und dann sei auch noch überraschend „der große Mentor“, der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) gestorben, eine Leitfigur. In der Zeit habe er für sich die Entscheidung getroffen, nicht mehr zu kandidieren.

Der Politik den Rücken kehren mag Becht aber nicht. So sei eine erneute Kandidatur durchaus für ihn vorstellbar, sei es bei den nächsten Kommunalwahlen oder bei der nächsten Landtagswahl. Schließlich hat Becht in der Vergangenheit bei Urnengängen dafür gesorgt, dass die FDP in der Südpfalz überdurchschnittliche Ergebnisse eingefahren hat.

Krisen erfordern Koordination

Insgesamt fällt Bechts Rückblick auf seine zwei Amtszeiten als Staatssekretär positiv aus. Es sei eine sehr intensive Zeit gewesen, verweist er nicht nur auf die Corona-Jahre. 2021 habe es zum Beispiel gegolten, Restriktionen zu verhängen mit schwerwiegenden gesellschaftlichen Folgen. „Das war sehr belastend.“ Es sei in dem Jahr auch schwierig gewesen, mit Maske und Abstand Koalitionsverhandlungen zu führen. „Ich kann gar nicht sagen, was das für eine Atmosphäre war.“ Dann sei die Ahr-Flutkatastrophe hinzugekommen mit der daraus resultierenden gewaltigen Aufgabe des Wiederaufbaus. Und als ob das nicht gereicht hätte, habe Putin im Jahr darauf die Ukraine angegriffen mit den bekannten Folgen für den Energiesektor und die Wirtschaft insgesamt. „Da gab es auf Bundesratsebene viel zu koordinieren.“

Als Staatssekretär habe er seine „Liebe zur Agrarpolitik“ entdeckt. In dem Zusammenhang habe er sich auch mit Künstlicher Intelligenz befasst, war dazu in den USA im Silicon Valley, und mit Ernteprognosen, mit Veränderungen in der Landwirtschaft beschäftigt. Diese wird laut Becht unternehmerischer. „Das Kleinbäuerliche, Romantische wird verschwinden. Die Leute werden top ausgebildet sein, mit großem Wissen aus Wissenschaft und Forschung agieren.“ Das kooperative vernetzte Arbeiten werde zunehmen, es werde mehr sein als Ernte und Rohstoff abliefern. Vielleicht wird er es in Teilen selbst erfahren, möchte er doch nun wieder verstärkt die von ihm kreierte Chilisoße vermarkten.

Im Übergangsruhestand

Und was ist noch geplant? Momentan befindet er sich „im Übergangsruhestand“, sagt Becht über Becht. „Der Druck ist weg, ein gutes Gefühl.“ Als Nächstes sei eine Reise in die USA, ein „Trip nach L. A.“ geplant. In Los Angeles, in Hollywood hatte er als junger Mann einige Zeit das Gitarrenspiel studiert. Nun wolle er mit Musikerfreunden wieder mehr (Rock-)Konzerte geben. Am Samstag, 13. Juni, trete er zum Beispiel in Hauenstein im Vorprogramm von „Mad Zeppelin“ auf und am Donnerstag, 2. Juli, in der Rheinschänke in Leimersheim. Alle Termine finden sich auf seiner Homepage https://www.andybecht.de. Ferner hat er nun wieder mehr Zeit für seine Familie, erzählt der verheiratete Vater von drei Jungs. Zudem habe er sich ein Moped zugelegt, eine alte Zündapp, mit der er durch die Südpfalz fahre.

Zur Freigabe der Bellheimer Südumgehung kam Andy Becht (li.) 2021 aus Mainz angereist. Archivfoto: Fritz Hock

Wann er auf der Verlängerung der Bellheimer Südumgehung entlang von Knittelsheim und Ottersheim unterwegs sein wird, vermag er nicht zu sagen. Nur so viel: „Die Weichen sind gestellt.“ Gleiches gelte für die Reaktivierung der Bahnstrecke Germersheim-Landau. „Ich selbst bin gespannt, wie meine Nachfolger das Projekt weiter priorisieren.“