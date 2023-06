Seitdem es den neuen Fahrbahnteiler am Eingang von Rimschweiler gibt, fahren die Autos langsamer in den Ort. Offen ist aber, ob die Autofahrer dahinter nicht wieder aufs Gas drücken.

Vor 80 Jahren hat sich Helena Grigorjeva in Lettland in einen deutschen Kriegsgefangenen verliebt. Heute lebt sie in Zweibrücken und hat über ihre Liebe ein Buch geschrieben.

Neue Erkenntnisse gibt es zu den Zwangsarbeitern und ihre Lager in Pirmasens und auf der Biebermühle. Bei einem Vortrag meldeten sich Zeitzeugen.

Zwei Hugo-Ball-Schüler fahren nächste Woche mit dem Rad von Pirmasens nach Prag und schließen sich dort der Abschlussfahrt ihres Jahrgangs an. Unterwegs sammeln sie Spenden.

Ludwig Schmidt war 30 Jahre im Gefängnis – als Arzt. Rund 15.000 Häftlinge hat er behandelt. Jetzt geht er in Rente, und mit seinen Erlebnissen in der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken könnte er mehrere Bücher füllen.

Die VR-Bank Südwestpfalz hat einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Und sie hat 2022 einen Gewinn von 730.000 Euro erzielt.

Die Tierauffangstation in Maßweiler bekommt eine neue Bewohnerin: ein Tiger-Weibchen aus Tschechien. Das Tier ist etwas Besonderes.

Petra Bruckner (44) ist neue Leiterin der Mauritiusschule in Zweibrücken-Wattweiler.

Dagegen sucht die Grundschule in Merzalben eine neue Leitung. Die bisherige Rektorin Petra Becker wechselt zum neuen Schuljahr nach Ludwigshafen.

Mit zwei außergewöhnlichen Konzerten verabschiedet sich Musiklehrer Stefan Lang vom Hofenfels-Gymnasium.

Mit einem festlichen Gottesdienst und einem anschließenden Empfang verabschieden sich die Karmelitinnen am 9. Juli aus Hauenstein. Was aus der Klosteranlage wird, ist offen.

Sie lieben Italien, mögen Wein und richten gerne Feiern aus. Mit Liebe zum Detail haben Jochen und Anna Brunner aus Reifenberg ein Lastenmoped zur mobilen Sektbar umgebaut.

Gerd Kannegieser gilt als Hans Dampf der Kabarettszene. Am Samstag kommt er nach Althornbach zu einem besonderen Anlass.

Die Nazis ließen den Hornbach einst begradigen. Jetzt soll er wieder mehr Schleifen erhalten, breiter werden – an manchen Stellen bis zu 50 Meter – und näher an den Radweg rücken.