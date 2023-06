Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

3500 Zwangsarbeiter waren im Krieg in Pirmasenser Betrieben eingesetzt. Lager sollen auf dem Horeb, am Eisweiher oder in den Vororten beispielsweise in Gersbach zu finden gewesen sein. Der Vortragsabend im Carolinensaal mit neueren Erkenntnissen zu dem großen Lager Biebermühle hat die Zuhörer aufgewühlt. Über ein Dutzend Zeitzeugen meldete sich.

„Jeder hatte es gesehen und viele haben davon profitiert“, meinte Christian Decker vom Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde (IPGV) und Zentralarchiv des Bezirksverbandes