Jannis Zimmermann und Lennart Ebelshäuser sind Schüler der zwölften Klasse des Hugo-Ball-Gymnasiums. Beide sind sportlich, gerne mit dem Rad unterwegs und ganz schön abenteuerlustig. Ihre eher spontane Idee – mit dem Rad zum Ziel ihrer Abschlussfahrt nach Prag zu kommen – werden die beiden in den kommenden Tagen in die Tat umsetzen!

Unter dem Motto „Sie spenden – wir fahren“ radeln Jannis Zimmermann aus Rodalben und Lennart Ebelshäuser aus Erlenbrunn zugunsten des Kinderhospizes Sterntaler in Dudenhofen. Beim „Stadtradeln“ sind sie mit dieser Fahrt ebenfalls aktiv. „Die ganze Tour entstand eher aus einem Flachs heraus“, erinnern sich die beiden Freunde. Als es an die Planung zur Schulfahrt ging, stand bei den Angeboten meist „Eigenanreise“ dabei. Zu diesem Zeitpunkt war das Thema Corona noch nicht ganz aus dem Leben verschwunden und die Schüler fürchteten immer noch um das Erlebnis einer gemeinsamen Reise. „Dann lass uns doch mit dem Rad fahren, da kommt nichts dazwischen“, schlug Lennart vor. Und je länger die beiden Schüler darüber nachdachten, desto mehr konkretisierte sich die Idee.

Einer ihrer Lehrer, selbst begeisterter Radfahrer, unterstützte sie und auch der damalige Schulleiter war einverstanden. Ihre Genehmigung mussten sie jetzt – mit neuem Schulleiter – allerdings noch mal einholen und dabei kurz bangen. Für die Fahrt von Pirmasens nach Prag haben sie rund eine Woche eingeplant und müssen deshalb vom Unterricht beurlaubt sein. „Am Ende hat aber alles geklappt und unserer Reise steht jetzt hoffentlich nichts mehr im Weg“, zeigen sich die Teenager begeistert von der Unterstützung durch die Lehrer.

Rad- wird Spendentour

Damit ihre Fahrt nicht nur für sie ein schönes Erlebnis wird, haben sie sich entschlossen, sie in eine Spendentour zu verwandeln und sich somit für eine gute Sache einzusetzen. „Vorbild war der Spendenlauf in unserer Schule im vergangenen Jahr“, sagt Jannis. Darüber, wer profitieren soll, waren sie sich ebenfalls schnell einig. „Wir hatten vom Kinderhospiz in Dudenhofen gehört und haben uns dort gemeldet“, berichten sie. Die Verantwortlichen dort waren gleich begeistert, unterstützen die Idee und haben den jungen Männern zudem mit nützlichen Informationen ausgeholfen.

Für die gesamte Tour haben die Jungs etwa eine Woche geplant. Am Montag, 3. Juli, geht es los. Ankunft in Prag ist für den 9. Juli geplant, einen Tag bevor dann die restlichen Schüler und Lehrer eintreffen. Rund 100 Kilometer wollen Jannis und Lennart am Tag zurücklegen. „So zumindest der Plan“, meinen die beiden lachend. Die Route haben sie sich genau angeschaut, bei einem Youtuber, der ebenfalls einen Teil ihrer Strecke mit dem Rad zurückgelegt hat, haben sie sich aus den Videos einige Infos geholt.„In Deutschland geht es zu großen Teilen über Radwege“, erzählt Lennart. Anders sieht es die restlichen Kilometer in Tschechien aus. „Da haben wir nicht so viele Karten gefunden und suchen dann spontan die beste Route“, sagen sie.

Im Zelt und in der Hängematte

Übernachten werden die beiden, wo auch immer sie ankommen. Jannis im Zelt, sein Freund Lennart auf einer Hängematte, die er bei Regen mit einer Plane absichert. Lediglich in Nürnberg gönnen sie sich eine Übernachtung im Hotel. Konditionell sind die angehenden Abiturienten für ihre Herausforderung gerüstet. Lennart ist gemeinsam mit seinem Vater öfter mit dem Rad unterwegs und auch sonst gerne draußen in der Natur zum Wandern. Jannis ist Regionalliga-Spieler der U19 des FK Pirmasens und ebenfalls sportlich und fit. Trainiert haben sie an den Wochenenden aber dennoch, immer mal ähnlich lange Strecken mit unterschiedlichen Höhenprofilen. Nun freuen sich die beiden auf ein wenig Abenteuer und hoffen auf gutes Wetter und große Unterstützung für ihre Spendentour!

Spenden

Unter dem Kennwort (unbedingt angeben) „Sie spenden – wir fahren“ an Kinderhospiz Sterntaler, VR-Bank Kur- und Rheinpfalz, IBAN DE66 5479 0000 0001 4688 47, BIC GENODEDE61SPE