Ludwig Schmidt war 30 Jahre im Gefängnis – als Arzt. Rund 15.000 Häftlinge hat er behandelt und sich dabei immer an sein Credo gehalten: Bei mir sind alle gleich. Jetzt geht der Hausarzt für Inhaftierte in Rente, und mit seinen Erlebnissen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Zweibrücken könnte er mehrere Bücher füllen.

Zum ausführlichen Artikel geht es hier