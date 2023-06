Seitdem es den neuen Fahrbahnteiler am Eingang von Rimschweiler gibt, fahren die Autos langsamer in den Ort. Das zeigt das Ergebnis einer Geschwindigkeitsmessung Mitte Mai: Zuvor fuhren fast zwei Drittel der Autos zu schnell in den Ort hinein, jetzt nur noch ein Drittel. Der Bau war umstritten, nicht nur aufgrund der Vollsperrung während der Bauzeit, sondern auch deshalb, weil einige Stimmen den Nutzen des Bauwerks anzweifelten. Offen ist aber, ob die Wirkung des Fahrbahnteilers verpufft und die Fahrer kurz dahinter wieder aufs Gas treten. Der Ortsbeirat will die Messtafel nun weiter in den Ort hinein aufhängen.

