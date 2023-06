Petra Bruckner (44) ist neue Leiterin der Mauritiusschule in Zweibrücken-Wattweiler. Die private Förderschule für ganzheitliche und motorische Entwicklung steht in Trägerschaft des Ökumenischen Gemeinschaftswerks Pfalz. Die gebürtige Pirmasenserin hat in Landau Sonderschul-Lehramt studiert, mit den Fachrichtungen Geistigbehinderten- und Lernbehindertenpädagogik. Seit 2004 unterrichtet Petra Bruckner an der Mauritius-Schule. Seit dem Ausscheiden von Schulleiter Klaus Weber 2018 leitete sie die Schule vertretungsweise. Nun wurde sie von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) offiziell zur Schulleiterin ernannt.