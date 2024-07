Deutschlands Basketballer haben einen gelungenen Start ins Olympia-Turnier hingelegt. Der Weltmeister gewann in Lille sein erstes Vorrundenspiel gegen Japan mit 97:77 (52:44) und verschaffte sich in der Gruppe B eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale. Bester Werfer für das Team von Bundestrainer Gordon Herbert war Franz Wagner mit 22 Punkten. Nächster Gegner der deutschen Auswahl ist am Dienstag Brasilien. Zum Abschluss der Gruppenphase wartet am Freitag Gastgeber Frankreich.