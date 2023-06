Der Kabarettist Gerd Kannegieser tritt am Samstag, 1. Juli, 19 Uhr, im Bürgerhaus in Althornbach auf. Mit dabei hat er sein 21. Bühnenprogramm: „Es Knerzje. – Awer mit Budder!“ Kannegieser gilt als Hans Dampf der Kabarettszene. Er ist ein messerscharfer Alltagsbeobachter und hat als Comedian eine „freche Gosch“. Sein halbes Leben schon zieht er als hemdsärmeliger Knuffelmacho durch Turnhallen, Theater und Vereinsheime, versteht sein Publikum mitzureißen, lässt es an seinen Philosophien teilhaben. Wichtiger als die Karriere ist dem in Kottweiler-Schwanden (Kreis Kaiserslautern) geborenen Kabarettisten der Kontakt zu den Menschen.

In seinem Programm wirft er einen Blick zurück und nach vorne, erzählt zum Beispiel davon, wie der Weg über die 65-Jahre-Hürde war. In Althornbach tritt er anlässlich des 25. Jubiläums des Kulturfördervereins auf. Der Eintritt ist frei, ein Hut wird herumgereicht.