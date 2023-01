Die Zweibrücker Firma Novum, die in der Alten Ixheimer Straße das Traditionsgasthaus „Kronprinz“ abreißen ließ, um dort ein großes Haus mit Eigentumswohnungen zu bauen, hat auch eine Idee für die Weiße Kaserne am Bahneinschnitt, die Ende des 19. Jahrhunderts gebaut wurde: ein Wohnpark auf dem parkähnlichen Gelände, das derzeit dem Pirmasenser Investor Bernd Hummer gehört. „Da wäre auf jeden Fall Interesse da“, sagt Geschäftsführer Alexej Goldnik. Und er hat schon eine Vorstellung: Bis auf das bereits sanierte Gebäude an der Oselbachstraße müsste man „alle Kasernen plattmachen“. Auf dem Gelände könnte man dann Doppelhäuser und Reihenhäuser bauen. Dafür müssten aber erst die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden.

In der Alten Ixheimer Straße, wo seit Herbst Baulücken klaffen, möchte die Firma mit dem Bau eines Wohnhauses auf dem Grundstück Nummer 4 beginnen, sobald das Wetter besser ist. Der Bau des Gebäudes mit acht Eigentumswohnungen soll ein Jahr dauern. Danach soll das Eckgrundstück, auf dem der „Kronprinz“ stand, an die Reihe kommen. Dort entstehen um die 30 Wohnungen. Anders als vergangenes Jahr, als die Straße während des Abrisses monatelang gesperrt war, soll es beim Bau nicht mehr zu großen Verkehrsbehinderungen kommen.

