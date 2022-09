Eigentlich hätte es ja „schon“ am Samstag so weit sein sollen. Jetzt soll die Alte Ixheimer Straße nach monatelangen Abrissarbeiten am früheren Gasthof „Kronprinz“ am Donnerstag dieser Woche für den Verkehr freigegeben werden. Das berichtete am Montag die Zweibrücker Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage. „Die Abrissarbeiten sind durch den Bauherrn Goldnik beendet“, schreibt Hauptamtsleiterin Alessa Buchmann. Derzeit laufe der Rückbau sämtlicher Beschilderungen und Verkehrssicherungen in der Alten Ixheimer Straße. „In diesem Zuge ist es auch notwendig, die Ampel durch die Firma Siemens auf die ursprüngliche Programmierung umzustellen“, so Buchmann. „Erst danach können die Baustellenampeln zurückgebaut werden.“ Bis dahin werde die Alte Ixheimer Straße noch gesperrt bleiben. Wenn die Alte Ixheimer Straße am Donnerstag, 15. September, wieder für den Straßenverkehr freigegeben wird, soll in der Fruchtmarktstraße wieder eine Einbahnregelung gelten. Busse sollen „grundsätzlich“ ab Donnerstag wieder über die Alte Ixheimer Straße fahren können. Bereits seit Ende April ist die Alte Ixheimer Straße wegen des Abrisses mehrerer Gebäude – darunter des „Kronprinzen“ – voll gesperrt. Ursprünglich hatte die Sperrung nur bis zum 22. Mai gelten sollen.