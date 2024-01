Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Speyer als Teil des Rhein-Pfalz-Kreises, Frankenthal als Stadtteil von Ludwigshafen – das hatte 2018 ein Gutachten für eine Kommunalreform in Rheinland-Pfalz empfohlen. Nun will das Land diese Pläne nicht weiterverfolgen, jedoch die interkommunale Zusammenarbeit fördern. Nachgehört in den Rathäusern: Wie groß sind Erleichterung und Vorfreude?

Begeistert waren die kreisfreien Städte nie über das Gutachten der Professoren Jan Ziekow (Speyer) und Martin Junkernheinrich (Kaiserslautern) im Auftrag der Landesregierung.