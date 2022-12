Wer sich auf einem Weihnachtsmarkt in der Vorderpfalz eine Bratwurst oder eine Portion Pommes gönnt, muss tiefer in die Tasche greifen als in den Vorjahren. Den Preisvergleich von den Märkten in Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal lesen Sie hier.

Karin Hartinger hat ein Stück Ludwigshafener Geschichte geprägt – mit Bratwurst, Glühwein und Pommes. Ihre Familie hat den Weihnachtsmarkt mitgegründet. Doch in diesem Jahr fehlt die „Pfälzer Hütte“ im Budendorf auf dem Berliner Platz. Warum das so ist, lesen Sie hier.

Im Umfeld des Frankenthaler Bahnhofs ist in der kommenden Woche in zwei Nächten mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Um die Neugestaltung des Areals vorzubereiten, untersuchen Experten, ob sich im Untergrund Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg befinden. Alle Details erfahren Sie hier.

Die Parkplätze in Dom-Nähe, die vor allem bei Speyer-Besuchern beliebt sind, sollen bald der Vergangenheit angehören. Wie die Nonnenbachstraße laut städtischen Planungen künftig aussehen soll, lesen Sie hier.

50 Tage ist es her, dass die Kreisverwaltung von Hackern angegriffen wurde. Nach 50 Tagen gibt es aber auch neue Antworten auf alte Fragen von Landrat Clemens Körner und IT-Experten, Sie lesen sie hier.