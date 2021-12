Mit der 304. RHEINPFALZ-Ausgabe 2021 geht es ins neue Jahr. Jeden Tag viele interessante Artikel – wie gut dieses Rezept aufgegangen ist, zeigt auch ein Blick auf die Zugriffszahlen im Online-Angebot. Die belegen für die „Speyerer Rundschau“: Am besten ist, wenn es menschelt.

„Geschwister verlieren Mutter, Vater und Geschäft“, war der Aufmacherartikel vom 23. Juni 2021 überschrieben. Er schilderte das Schicksal der Geschwister Demirtas, die einen Feinkostladen im Speyerer E-Center führen. Nach dem Tod ihrer Mutter infolge einer Corona-Erkrankung waren sie mit gerade einmal Anfang 20 auf sich alleine gestellt. Mit großem Aufwand schafften sie es, den Fortbestand des Geschäfts zu sichern, dann erhielten sie die Kündigung, weil der Immobilienbesitzer anders plant. Mit 46.695 Seitenaufrufen liegt der Bericht darüber in der Statistik der Speyer-Rubrik von rheinpfalz.de für 2021 ganz vorn.

Die nächsten Artikel in der „Top fünf“ liegen mit jeweils zwischen 25.000 und 30.000 Klicks schon ein gutes Stück dahinter. Auf dem zweiten Platz in dieser Auswertung: „Hohe Infektionszahlen im Kreis Germersheim: Gesundheitsamt nennt Details zu Ursachen“. Konkret, nutzwertig, mit Corona-Bezug – auch das sind Erfolgsfaktoren für Artikel im zweiten Pandemie-Jahr.

Immer ganz vorne dabei: der Weihnachtsmarkt, der dieses Jahr in Speyer mehrere Einschnitte hinnehmen musste, bevor er am 18. Dezember geschlossen wurde. „Verstöße gegen Auflagen: Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes verkürzt“, war der Artikel, der am dritthäufigsten geklickt wurde. Auf Platz fünf kommt mit „Buden stehen mit ,Hinterteil’ zur Straße“ ein Erklärstück, das sich ebenfalls auf den Adventsrummel bezieht. Übrigens: Die freie Zufahrt der Rettungswagen war das entscheidende Argument für die Aufstellung der Holzhütten in der Maximilianstraße. Fehlt noch Platz vier: „Hohe Inzidenz: Ab Freitag neue Einschränkungen“. Am 17. August war das, die Inzidenz lag damals bei 57,4.

Rhein-Pfalz-Kreis vorne dabei

Für den Rhein-Pfalz-Kreis gibt es über das RHEINPFALZ-Internetangebot eine eigene Auswertung – und bei der markiert ein Artikel den ersten Platz, der für die gesamte „Speyerer Rundschau“ die eigentliche Silber-Position belegt, nur ein wenig seltener geklickt als der Beitrag über die unglücklichen jungen Leute vom Feinkostladen: „Bekannte Oldtimer-Werkstatt darf nicht mehr betrieben werden“, hieß die Überschrift, und es ging um den Harthausener Trabi-Experten, der nach mehreren Jahren in der Branche auf einmal Probleme mit dem Brandschutz bekam. 44.058 Aufrufe stehen dafür in der Statistik.

Apropos Statistik: Bei der RHEINPFALZ wertet ein Team um Datenexperte Korbinian Jellinek in der Pfalzredaktion unterschiedliche Kennwerte aus. Eine weitere wichtige Größe ist die „Medienzeit“, die zwar mit der Anzahl der Klicks in Zusammenhang steht, jedoch nochmals mehr Aufschlüsse bietet: Ein Artikel, bei dem Leserinnen und Leser verweilen, stößt tatsächlich auf ihren Geschmack. Bei dieser Größe führt die Auseinandersetzung von Redakteurin Nadine Klose mit der Oldtimer-Werkstatt mit deutlichem Abstand vor dem Feinkostgeschäft.

Weitere Themen in den „Top 20“ sind hier etwa die Erläuterungen zu einer möglichen Hybridenkatze, die in Speyer gesichtet wurde, mehrere Artikel über die Massenimpfaktionen in der Auestraße und ihre Folgen, der Bericht über die junge Familie aus der Domstadt, die in einem selbst ausgebauten Reisemobil auf Weltreise gegangen ist, und etwas für den Appetit: „Pizza und Pasta auf Knopfdruck“ wurde über ein neues Angebot in Speyer-Ost berichtet. Die Frage, wie man satt wird, interessiert (fast) so sehr wie die, wie es anderen Menschen geht.