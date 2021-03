Der Landkreis Germersheim ist Spitzenreiter bei der Sieben-Tage-Inzidenz im Land. Nun teilt das Gesundheitsamt das Ergebnis der Nachverfolgungen mit. Hier haben sich viele der positiv Getesteten angesteckt: „Neben Infektionen in familiärer oder beruflicher Umgebung haben die Nachforschungen interessante Ergebnisse zu Tage gefördert, die mit etlichen Regelverstößen einhergehen“, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises. Es gebe zahlreiche Hinweise, „dass Infektionen vor oder in Schnellimbissen, bei Lieferdiensten oder auch in und vor allen Dingen vor Supermärkten erfolgt sind“, schreibt Landrat Fritz Brechtel (CDU). Ein kurzes Gespräch mit Bekannten vor dem Supermarkt, ohne Maske und ohne Mindestabstand könne schon genügen, um sich zu infizieren. Dies gelte insbesondere bei der hochansteckenden britischen Variante.

Die Kreisverwaltung appelliert daher an die Menschen im Landkreis, sich an die Einhaltung der Mindestabstände und der Maskenpflicht zu halten. Insbesondere Plätze vor Märkten und beim Straßenverkauf sind mit einer Maskenpflicht versehen. „Ich weiß, dass die Entbehrungen hart sind. Gerade für die Menschen in unserem Landkreis“, schreibt Brechtel und appelliert an die Kreisbürger. „Wir müssen diese Strecke nochmals gemeinsam gehen und uns diszipliniert an die Regeln halten. Je sorgsamer wir damit umgehen, desto schneller gelingt es uns, die Inzidenzen wieder zu senken. Davon bin ich fest überzeugt.“

Der Kreis hat in diesen Tagen verstärkte Kontrollen angekündigt. Dafür hat das rheinland-pfälzische Innenministerium zugesichert, zusätzliche Polizeistreifen im Landkreis einzusetzen.